"Рубль будет слабеть. Медленно и печально": журналист «КП» и чиновник правительства поспорили о судьбе "деревянного"

Мой хороший знакомый работает в правительстве. Когда вместе выпиваем, то говорим про политику. Экономическую. Недавно стали спорить, в чем лучше хранить деньги. Лично я на фоне прошлогоднего падения рубля часть сбережений перевел в доллары. А мой друг-чиновник (свое настоящее имя он попросил не раскрывать, назовем его просто Сергей) их, наоборот, продал...

"СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ НИКОМУ НЕ НУЖЕН. НУЖЕН СТАБИЛЬНЫЙ"

Антон Кубышкин: Серег, один вопрос - зачем?

Сергей Чиновник: Антох, ну как зачем. Чтобы заработать. Смотри, я купил доллары по 63, а потом продал по 65. На эти 2 рубля и живу (смеется).

А.К.: Но доллар-то уже выше ушел...

С.Ч.: Это временно. Скоро опять опустится. Вот тогда снова куплю. Это мне наши лучшие экономические аналитики сказали. Они не могут ошибаться.

- Какие-то хреновые у вас валютные аналитики.

- Обоснуй. У нас лучшие.

- О да. Я тут недавно изучал: факторов на укрепление доллара гораздо больше. Не вижу причин, чтобы рубль усилился до 63. И разгон инфляции у нас, и повышение ставки Федеральной резервной системы США (это будет укреплять доллар - здесь и далее в скобках пояснения автора). И самое главное - общая предкризисная нервозная обстановка и бегство от рисков (то есть к доллару, так во время всех кризисов происходит). Ну и стоимость барреля уже возле старого эталона в 3600 рублей за бочку (когда цена барреля в долларах умножается на курс «зеленого» - в середине прошлого года была выше 5000 рублей). Ниже очень маловероятно, что пойдет.

- Это пусть тебе аналитики с Форекса на горизонте недели вангуют. Стоимость нефти на курс сейчас почти не влияет. И когда ЦБ в феврале еще раз ключевую ставку поднимет (в прошлом году он ее поднял дважды, с 7,25 до 7,75% годовых, этот процесс укрепляет рубль), а рынки убедятся, что «санкций из ада» (то есть очередных, обещанных более жестких санкций со стороны США) не будет, то в первом квартале может быть и 63 рубля за доллар, и меньше.

- Ты адски оптимистичен.

- Да я совсем не оптимистичен. Сильный рубль никому не нужен. Нужен стабильный. Рубль волатилен (то есть на рынке происходят большие колебания котировок. - Ред.), и будет волатилен. Перед Новым годом он был ближе к низам. Сейчас немного вырос. Это нормально.

"КУРС ПОЧТИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ НЕФТИ"

- Хм. Тем более странный вывод. Ты говоришь: сильный рубль никому не нужен. С какого перепуга тогда он должен укрепляться? Два фундаментальных долгосрочных фактора: рост ставки ФРС и разница в инфляции (в России - 4 - 5%, в США - 1 - 2%). Рублю деваться некуда. Он будет ослабляться.

- Ставка ФРС вдолгую на рубль не сыграет. Скорее нестабильность на развивающихся рынках...

- Ну вот, еще один фактор!

- ... а разгон инфляции - это только первый и второй квартал. Дальше все проинфляционные факторы уходят. При этом фундаментальные факторы - за рубль. Но есть негативный навес в виде санкций, который никуда не денется.

- И какие же это факторы? Ты привел только один - возможное повышение ключевой ставки ЦБ в феврале. Но еще не факт, что оно произойдет.

- Фундаментальных факторов полно: устойчивость экономики, ее защищенность от внешних шоков, крепкий торговый баланс, профицитный бюджет (если проще - у нас много резервов, санкции и падение цены на нефть на нас не влияют, а доходы от экспорта превышают расходы на импорт, ну и в бюджете большой плюс. - Ред.).

- Все это благодаря нефти, которая в прошлом году была высокой. При плохом сценарии всего этого добра хватит максимум на пару лет...

- Причем тут нефть? Мы зафиксировали экономику при нефти $40 за баррель (так называемое «бюджетное правило», когда все доходы от нефти дороже $40 отправляются в резервы, а не в расходы казны. - Ред.). Нефть не важна. Даже если она упадет ниже.

- У нас только первый год профицит был. А в позапрошлом мы потратили весь Резервный фонд на затыкание дыры в бюджете. Тогда нефть почему-то была важна...

- Ну так и бюджет раньше сводился при нефти $110 за баррель, а сейчас при $50 - 60.

- Тем более. Тогда Центробанку выгоднее еще сильнее курс опустить. Чтобы от продажи каждой бочки мы получали больше в рублях. Нам же надо новые «майские указы» исполнять. Сколько там триллионов? Я уже забыл.

- Они все уже запланированы в бюджете. Денег полно. Нефть тут вообще ни причем. Под нацпроекты подняли НДС (по расчетам, это будет приносить в казну более 600 млрд рублей каждый год. - Ред.). То есть не цену нефти, балансирующую бюджет. А именно НДС. Этих денег хватит на большинство дополнительных расходов на нацпроекты.

В ЧЕМ ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

- Ну окей. Фиг с ней, с макроэкономикой. А что в итоге? Что с рублем-то будет? Я вот лично не хочу спекулировать. Наигрался в свое время. В чем деньги держать?

- Наши аналитики говорят так: в целом доллар будет ходить между 60 и 75 рублей несколько лет. Медленно и печально сдвигаясь к 75-ти. Иногда укрепляясь, иногда ослабевая. Но резких скачков больше не будет, даже если цена на нефть сильно упадет.

- То есть все-таки будет ослабевать?

- Да, но не так сильно, как все предсказывают. Грубо говоря, на разницу инфляции в России и США - то есть на те самые 3 - 4% в год. В среднем, естественно. Потому что колебания неизбежны. И вполне возможно, те же рублевые вклады при нынешней ставке ЦБ в этом году принесут больше дохода.

- В прошлом году было ровно наоборот (см. графику)…

- Год на год не приходится. Наоборот, если в прошлом году доллар сильно окреп. Значит, в этом выше вероятность, что рубль подорожает. Начало года видишь какое…

- Ну ладно, давай поспорим на символическую сумму, каким будет курс доллара на конец года. На 1000 рублей хотя бы.

- Неее, спорить не буду. Ты же сам знаешь, курс валют непредсказуем. А тысяча не лишняя :))

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Слушай, а правда, что ЦБ в прошлом году специально опустил рубль, чтобы получить больше доходов в бюджет?

- Да-да, а еще мы тут заживо съедаем младенцев. Ну слушай, это полное мракобесие. Логика такая, будто в правительстве и ЦБ воинствующие бухгалтеры работают. Один раз так можно смухлевать, чтобы свести концы с концами, но задачи такой не стоит. А главное - для экономики это бы вредно было, для доверия инвесторов, а оно дорогого стоит. Сейчас инвесторы правительству верят - почитай заголовки западных газет. А таким жульничеством подорвать доверие можно навсегда, кому от этого лучше станет?!

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Экономисты как врачи - у каждого своя методика. В чем-то разночтений нет, а в чем-то - споры до хрипоты. С одной стороны, мы делаем правильно, когда ведем консервативную политику: копим резервы на черный день, сдерживаем инфляцию, ослабляем рубль. Но это не дает нам стимулов для экономического роста. С другой, можно было бы снизить налоги, зафиксировать курс рубля и сделать более доступными кредиты. Но тут не знаешь, какие побочные эффекты могут вылезти.

И вот пока одна группа чиновников и экономистов дискутирует с другой, россиянам приходится угадывать, кто победит в споре и как это отразится на их кошельках. Причем это лишь один из факторов, влияющих, например, на курс рубля. И предсказать, как будут меняться курсы валют, в таких условиях не может никто. Поэтому лучшая стратегия - свободные деньги хранить поровну: в рублях и в долларах/евро. И хранить их на банковских депозитах под процент. Девальвация вам в таком случае не грозит. А ставки по вкладам сейчас такие, что с лихвой перекрывают инфляцию. Главное - не пытаться играть на курсах. В этом случае постоянно выигрывает только один участник торгов - обменник.

P.S. Есть еще и временные факторы. Например, санкции, закупка валюты Центробанком для пополнения резервов, налоговые выплаты крупных компаний (когда они продают долларовую выручку и тем самым повышают курс «зеленого») и спекуляции на валютном рынке.

Влияние различных факторов на курс рубля.Фото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

За прошедшие 10 лет рубль обесценился по отношению к доллару более чем вдвое - на 136,4%. То есть, 1000 рублей, вложенные в доллары в январе 2009 года и положенные под подушку, сейчас стоили бы 2364 рубля. А вот 1000 рублей, вложенные в рублевый вклад с ежегодной пролонгацией, по данным ЦБ, стоили бы 2684 рубля. И это если держать деньги в Топ-10 крупных банков. Банки поменьше предлагали более вкусные ставки.

Валютные вклады в среднем за это время приносили 2 - 3% годовых (были всплески до 5 - 6%, но были и длинные периоды с нулевыми ставками). В итоге за 10 лет ваша тысяча выросла бы в три раза (за вычетом неизбежных комиссий при покупке и продаже) - до 3000 рублей.

Вывод - держать деньги в валюте было выгоднее. Но только в том случае, если деньги у вас лежали на депозите, а не под подушкой. Да и выгода, мягко скажем, несущественная. Около 12% за 10 лет. Или примерно по 1% в год.

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