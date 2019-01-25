2019-01-25T21:53:36+03:00
Умные вещи

ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений

Изменения в концепцию будут внесены с учетом замечаний, высказанных участниками обсуждения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Федеральная антимонопольная служба доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоныФедеральная антимонопольная служба доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная антимонопольная служба России доработает законопроект о предустановке приложений отечественного производства на смартфоны и другие гаджеты. После внесения изменений документ будет направлен на рассмотрение в министерство связи и массовых коммуникаций. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

"По итогам обсуждения ФАС уточнит концепцию с учетом конструктивных замечаний, высказанных участниками. Будет подготовлен проект поправок в законодательство", - сообщили в ведомстве.

Известно, что при доработке концепции будет учитываться международный опыт аналогичного регулирования в таких странах, как Южная Корея и Китая, которые являются одними из крупнейших поставщиков оборудования. При этом два основных положения проекта будут касаться именно предустановки отечественных приложений на смартфоны, а также возможности полного удаления подобных программ с гаджетов. Исключением являются сервисные приложения, обеспечивающие функционирование оборудования, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что такая идея возникла в ФАС после участившихся обращений и жалоб граждан.

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