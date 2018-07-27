ФАС предлагает устанавливать на гаджеты российские приложения

СЕГОДНЯ 10:41 2018-07-27T10:42:11+03:00

Изменения в законодательстве будут подготовлены к апрелю 2019 года

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с предложением об оснащении гаджетов приложениями, созданными в России. Поправки, предложенные правительству, должны быть подготовлены к апрелю 2019-го года, самим же законопроектом займутся Минкомсвязи, ФАС и Роспотребнадзор. Изменения коснутся программ для браузеров, электронной почты, аудиоплееров: ФАС считает, что у человека должно быть право удалить любые приложения со своего гаджета, за исключением сервисных.

По словам службы, идея возникла после участившихся обращений и жалоб граждан, которые лишены возможности удалить со своих смартфонов, планшетов и телефонов приложения, установленные системой автоматически.

Как передает Коммерсантъ слова Валентина Макарова, президента ассоциации «Руссофт», новая мера не поспособствует развитию конкуренции, так как новые постановления будут требовать новых затрат, однако, конкуренция должна регулироваться самим рынком. Цены на устройства после принятия закона также поднимутся.