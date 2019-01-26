Россия зафиксировала массовые маневры военных спутников США

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-26T07:27:21+03:00

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В субботу, 26 января, появилась информация о том, что российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала интенсивные перемещения американских спутников GSSAP, запущенных на орбиту в 2014-2016 годах и предназначенных для слежения за другими космическими аппаратами в интересах ВВС США.

Как отмечается в документе, подготовленном Астрокосмическим научным центром (АНЦ), GSSAP летают ниже и выше геостационарной орбиты и с использованием оптико-электронной аппаратуры снимают другие объекты.

Так, в частности, один из этих четырех спутников-шпионов до 2018 года совершил более 400 маневров. Также известно, что другой аппарат GSSAP совершал инспекционное сближение с американским военным спутником WGS-4, передает РИА Новости со ссылкой на доклад АНЦ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время американцы изучают возможность выведения на орбиту специальных спутников противоракетной обороны (ПРО), оснащенных ракетами-перехватчиками, а также систем средств обнаружения.