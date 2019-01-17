США хотят разместить системы ПРО в космосе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-17T14:12:30+03:00

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В Вашингтоне, рассказывая о новой стратегии развития американской системы противоракетной обороны (ПРО), заявили, что США считают космос ключевым моментом для следующего шага в области ПРО.

Так, по словам представителя американской администрации, Соединенные Штаты намерены и дальше разрабатывать различные концепции противоракетной обороны, при этом в числе прочих концепций - размещение на орбите спутников, оснащенных ракетами-перехватчиками, а также систем средств обнаружения, которые должны помочь быстрее отслеживать баллистические снаряды после их запуска. «Это область, которую мы изучаем, но конкретное решение о том, продвигать ли это или нет, пока не принято», - приводит слова представителя Белого дома Reuters.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая. При этом в Вашингтоне заверяют, что речь идет именно о наращивании ядерного потенциала, а не о расширении американской системы ПРО в мире.