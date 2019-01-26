Суд в Москве арестовал свидетеля по делу Никиты Белых

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-26T12:08:54+03:00

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В субботу, 26 января, Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Руслана Цуканова, подозреваемого в мошенничестве. Как стало известно, предпринимателя отправили в СИЗО до 20 марта.

«Судом в отношении Цуканова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 марта», - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева «Интерфаксу». При этом она уточнила, что суд также удовлетворил ходатайства следствия об аресте Сергея Мартынова и директора ООО «Топлевный резерв» Ильи Огородникова.

Как выяснилось, всем троим фигурантам дела инкриминируется два эпизода совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).

Кстати, стоит отметить, что Цуканов выступал свидетелем по делу бывшего кировского губернатора Никиты Белых, которого в феврале прошлого года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей за получение взятки.