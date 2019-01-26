Коалиция США нанесла авиаудар в районе Эль-Багуз в Сирии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-26T14:42:23+03:00

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В субботу, 26 января, появилась информация о том, что возглавляемая США международная коалиция нанесла очередной удар по позициям террористов, расположенным в районе Эль-Багуз в Сирии.

Между тем, согласно предварительным данным, жертвами атаки стали мирные жители. Кроме того, по сведениям курдского телеканала Rudaw, в результате авиаудара погибли дети.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Стоит отметить, что часть поселения Эль-Багуз в настоящее время все еще находится под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Причем, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях, а именно 23 января, стало известно, что самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатми, разбомбили автомобили, которые в тот момент вывозили мирных граждан из этого населенного пункта.