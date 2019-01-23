В Сирии жертвами удара международной коалиции стали мирные жители

СЕГОДНЯ 04:36 2019-01-23T04:43:27+03:00

В Сирии под обстрелом международной коалиции погибли и пострадали мирные жители Фото: REUTERS

Есть ранение, состояние многих их них крайне тяжелое

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В результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США в сирийской деревне Аль-Багуз на юго-востоке от Дейр-эз-Зура погибли мирные жители.

Самолеты международной коалиции разбомбили автомашины, которые перевозили гражданское население из поселения Эль-Багуз, которое находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пишет агенсмтво SANA.

По данным издания, несколько человек погибли, многие получили ранения. Точных цифр агентство не называет, но отмечает, что число жертв может возрасти, поскольку состояние некоторых раненых крайне тяжелое. Также снарядами практически полностью была уничтожена большая часть автотранспорта.

Авиаудар был нанесен через три дня после гибели 20 мирных жителей во время ракетного удара по Багоз-Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщал сайт kp.ru, снаряды также были выпущены самолетами Военно-воздушных сил международной коалиции 18 января.