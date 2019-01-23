2019-01-23T04:43:27+03:00
Политика

В Сирии жертвами удара международной коалиции стали мирные жители

Есть ранение, состояние многих их них крайне тяжелое
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Сирии под обстрелом международной коалиции погибли и пострадали мирные жителиВ Сирии под обстрелом международной коалиции погибли и пострадали мирные жителиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США в сирийской деревне Аль-Багуз на юго-востоке от Дейр-эз-Зура погибли мирные жители.

Самолеты международной коалиции разбомбили автомашины, которые перевозили гражданское население из поселения Эль-Багуз, которое находится под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пишет агенсмтво SANA.

По данным издания, несколько человек погибли, многие получили ранения. Точных цифр агентство не называет, но отмечает, что число жертв может возрасти, поскольку состояние некоторых раненых крайне тяжелое. Также снарядами практически полностью была уничтожена большая часть автотранспорта.

Авиаудар был нанесен через три дня после гибели 20 мирных жителей во время ракетного удара по Багоз-Тахтани в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщал сайт kp.ru, снаряды также были выпущены самолетами Военно-воздушных сил международной коалиции 18 января.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пушков: В Страсбурге сами спровоцировали кризис в ПАСЕ санкциями против России
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных холодов
Пять стран готовы финансировать суд над виновными в крушении MH17
Сирия грозит Израилю ответным ударом по аэропорту Тель-Авива
В России могут отменить льготные тарифы для электроплит в квартирах
В Идлибе террористы атаковали сирийские войска
Абэ назвал откровенным свой диалог с Путиным
Отменивший встречу с Порошенко патриарх принял представителей УПЦ
В США полиция арестовала готовивших взрывы четырех человек
Резервный борт доставил пассажиров рейса Сургут-Москва в Шереметьево
Один палестинец погиб и двое пострадали при израильском обстреле сектора Газа
Трамп подготовит два варианта обращения к нации
Верховный суд США поддержал запрет для трансгендеров на службу в армии
Пашинян и Алиев обсудили в Давосе урегулирование карабахского конфликта
Путин подписал указ, ограничивающий использование спецсигналов
Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
ВАДА пригрозила России отстранением от Олимпиады 2020
МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет почти час
Отвечавший за отношения с России помощник госсекретаря США уходит в отставку
Генсек Совета Европы заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками