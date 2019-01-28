2019-01-28T12:07:54+03:00
Происшествия

Число пострадавших в пяти крупных авариях в Подмосковье возросло до девяти человек

На двух федеральных трассах произошло несколько ДТП с участием 35 автомобилей
Татьяна СЫКОВА
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У сотрудников ГИБДД из-за непогоды стало больше работы. Фото: предоставлено КП очевидцемУ сотрудников ГИБДД из-за непогоды стало больше работы. Фото: предоставлено КП очевидцем
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Минувшие сутки в Москве назвали днем жестянщика. Хотя это уже далеко не первый снег, и все владельцы давно переобули автомобили, многие оказались не готовы к непогоде. Из-за метели и гололеда в столице и Московской области фиксировали многочисленные аварии.

В пяти крупных ДТП на двух федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в Подмосковье столкнулись в общей сложности 35 автомобилей. Количество пострадавших в этих авариях возросло и по уточненным данным составило девять человек. Пять человек получили легкие травмы, получив помощь медиков на месте ДТП, от госпитализации они отказались. Четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На трассе М-2 «Крым» в районе города Чехов столкнулись 16 автомобилей, пострадали два человека.

Ранее сайт kp.ru писал о массовых авариях на Симферопольском шоссе, которые произошли из-за непогоды 26 января. Только за полдня там повредили свои авто около ста автомобилистов. Из-за этого был практически заблокирован въезд в столицу.

Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.

В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

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