Число пострадавших в пяти крупных авариях в Подмосковье возросло до девяти человек

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-28T12:07:54+03:00

На двух федеральных трассах произошло несколько ДТП с участием 35 автомобилей

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Минувшие сутки в Москве назвали днем жестянщика. Хотя это уже далеко не первый снег, и все владельцы давно переобули автомобили, многие оказались не готовы к непогоде. Из-за метели и гололеда в столице и Московской области фиксировали многочисленные аварии.

В пяти крупных ДТП на двух федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в Подмосковье столкнулись в общей сложности 35 автомобилей. Количество пострадавших в этих авариях возросло и по уточненным данным составило девять человек. Пять человек получили легкие травмы, получив помощь медиков на месте ДТП, от госпитализации они отказались. Четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На трассе М-2 «Крым» в районе города Чехов столкнулись 16 автомобилей, пострадали два человека.

Ранее сайт kp.ru писал о массовых авариях на Симферопольском шоссе, которые произошли из-за непогоды 26 января. Только за полдня там повредили свои авто около ста автомобилистов. Из-за этого был практически заблокирован въезд в столицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688342" frameborder="0"></iframe> Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.