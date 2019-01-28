Число пострадавших в пяти крупных авариях в Подмосковье возросло до девяти человек
Минувшие сутки в Москве назвали днем жестянщика. Хотя это уже далеко не первый снег, и все владельцы давно переобули автомобили, многие оказались не готовы к непогоде. Из-за метели и гололеда в столице и Московской области фиксировали многочисленные аварии.
В пяти крупных ДТП на двух федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия» в Подмосковье столкнулись в общей сложности 35 автомобилей. Количество пострадавших в этих авариях возросло и по уточненным данным составило девять человек. Пять человек получили легкие травмы, получив помощь медиков на месте ДТП, от госпитализации они отказались. Четверо пострадавших были доставлены в московские клиники с травмами различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
На трассе М-2 «Крым» в районе города Чехов столкнулись 16 автомобилей, пострадали два человека.
Ранее сайт kp.ru писал о массовых авариях на Симферопольском шоссе, которые произошли из-за непогоды 26 января. Только за полдня там повредили свои авто около ста автомобилистов. Из-за этого был практически заблокирован въезд в столицу.
Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.
В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.