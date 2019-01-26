2019-01-26T14:16:35+03:00
Происшествия

В Подмосковье из-за снегопада в аварии попали уже почти 100 машин

Все столкновения произошли на Симферопольском шоссе, пострадавших нет [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Снегопад серьезно осложнил дорожное движение в Подмосковье: местами оно парализовано из-за десятков столкнувшихся автомобилей. Фото предоставлено КП очевидцемСнегопад серьезно осложнил дорожное движение в Подмосковье: местами оно парализовано из-за десятков столкнувшихся автомобилей. Фото предоставлено КП очевидцем
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Сильного снегопада 26 января в городах Московской области, видимо, не ждали. Автомобилисты гонят, как обычно, хотя нужно было бы снизить скорость. На Симферопольском шоссе за полдня уже почти 100 машин попали в аварии.

Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.

Пострадавших, к счастью, нет. Как говорят в областном ГИБДД, все аварии мелкие, но практически заблокирован въезд в Москву.

У сотрудников ДПС сегодня будет много работы - только за первую половину дня больше сотни машин попали в ДТП. Фото предоставлено КП очевидцем

У сотрудников ДПС сегодня будет много работы - только за первую половину дня больше сотни машин попали в ДТП. Фото предоставлено КП очевидцем

- Сразу несколько аварий произошло 26 января на Симферопольском шоссе. Машины разбились на разных участках МКАД: на 58-м - около 12 машин, на 53-м - около 30 машин, на 43-м - около 8 транспортных средств, и 26-м км - около 17 машин. Все аварии незначительные, без пострадавгих. ДТП и дальше продолжают фиксировать в ГИБДД, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

Кстати, в Москве пока не фиксируют массовые аварии из-за снегопада.

- Серьезных аварий в столице нет. Пострадавших нет, - рассказалив ГУ ГИБДД по Москве.

В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

О непростых погодных условиях рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. Убирать снег в городе выйдут более 9000 снегоуборочных машин.

- Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, - сообщил в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Жителям столицы уже советуют оставить автомобили и воспользоваться метро.

На Серпуховском шоссе загорелся бензовоз.

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