В Подмосковье из-за снегопада в аварии попали уже почти 100 машин

Сильного снегопада 26 января в городах Московской области, видимо, не ждали. Автомобилисты гонят, как обычно, хотя нужно было бы снизить скорость. На Симферопольском шоссе за полдня уже почти 100 машин попали в аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688342" frameborder="0"></iframe> Массовые аварии из-за снегопада на Симферопольской трассе в Подмосковье.

Пострадавших, к счастью, нет. Как говорят в областном ГИБДД, все аварии мелкие, но практически заблокирован въезд в Москву.

У сотрудников ДПС сегодня будет много работы - только за первую половину дня больше сотни машин попали в ДТП. Фото предоставлено КП очевидцем

- Сразу несколько аварий произошло 26 января на Симферопольском шоссе. Машины разбились на разных участках МКАД: на 58-м - около 12 машин, на 53-м - около 30 машин, на 43-м - около 8 транспортных средств, и 26-м км - около 17 машин. Все аварии незначительные, без пострадавгих. ДТП и дальше продолжают фиксировать в ГИБДД, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

Кстати, в Москве пока не фиксируют массовые аварии из-за снегопада.

- Серьезных аварий в столице нет. Пострадавших нет, - рассказалив ГУ ГИБДД по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688347" frameborder="0"></iframe> В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

О непростых погодных условиях рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. Убирать снег в городе выйдут более 9000 снегоуборочных машин.

- Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, - сообщил в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Жителям столицы уже советуют оставить автомобили и воспользоваться метро.