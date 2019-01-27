Владельцы Gucci задолжали Италии 1,4 миллиарда евро

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-27T17:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Владельцы знаменитого модного дома Gucci задолжали по налогам в Италии 1,4 миллиарда. Холдинг Kering, который владеет знаменитый торговой маркой вместе с многочисленными штрафами должен будет заплатить в сумме около двух миллиардов евро.

Серьезное правонарушение было выявлено в ходе аудита, проведенного по заказу итальянского правительства. Во время проверки были исследованы налоговые периоды за 2011–2017 гг. Больше всего вопросов у налоговиков возникло к компании Luxury Goods International – швейцарской дочерней компании Kering, сообщает Bloomberg.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в декабре прошлого года стало известно, что певицу Шакиру в Испании подозревают в неуплате налогов на сумму в €14,5 млн. Прокуратура страны всерьез задумалась направить в суд иск против поп-дивы.