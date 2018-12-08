2018-12-08T04:19:13+03:00
Звезды

Певицу Шакиру в Испании подозревают в неуплате налогов на сумму в €14,5 млн

Прокуратура страны собирается в ближайшее время направить в суд иск против поп-дивы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Колумбийскую певицу Шакиру подозревают в уклонении от налоговКолумбийскую певицу Шакиру подозревают в уклонении от налоговФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Колумбийская певица Шакира с 2012 по 2014 год могла задолжать налоговой службе Испании огромную сумму в 14,5 миллиона евро, в связи с чем прокуратура страны намерена в ближайшее время подать на исполнительницу в суд, сообщает газета El Pais со ссылкой на испанских налоговиков.

По их данным, поп-дива во время проживания в столице Каталонии с супругом Жераром Пике, который был защитником футбольного клуба «Барселона», не платила подоходный налог и налог на имущество, хотя по испанским законам должна была выплачивать налоги со всех своих доходов, полученных не только в Испании, но и за ее пределами. Местные прокуроры уже работают над иском против исполнительницы.

Напомним, ранее сайт kp.ru уже писал о том, что Шакиру, проживавшую на территории королевства с 2011 по 2014 год, заподозрили в неуплате налогов, и ей грозит наказание – от крупного штрафа до двух лет тюрьмы. Однако тогда не называлась сумма.

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