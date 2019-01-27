2019-01-27T19:42:30+03:00
Происшествия

В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв

О жертвах на данный момент не сообщается
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв Фото: District8В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв Фото: District8
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В Нидерландах в городе Гаага прогремел мощный взрыв. Пока неизвестно, находились ли люди в части здания, которая оказалась полностью разрушена. На месте происшествия на данный момент находятся все экстренные службы города.

На фото с места происшествия видно, что мощный взрыв разрушил несколько комнат. Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.

Есть опасность обрушения остальной части дома. Люди были срочно эвакуированы из всего здания, сообщает агентство "District 8".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу. 26 января, в Саратовской области произошел взрыв в кафе. В итоге, 35 человек пострадали во время ЧП. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за газового баллона, от которого работала плита в заведении.

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