В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв
В Нидерландах в городе Гаага прогремел мощный взрыв. Пока неизвестно, находились ли люди в части здания, которая оказалась полностью разрушена. На месте происшествия на данный момент находятся все экстренные службы города.
На фото с места происшествия видно, что мощный взрыв разрушил несколько комнат. Предположительно, речь идет о взрыве бытового газа.
Есть опасность обрушения остальной части дома. Люди были срочно эвакуированы из всего здания, сообщает агентство "District 8".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу. 26 января, в Саратовской области произошел взрыв в кафе. В итоге, 35 человек пострадали во время ЧП. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за газового баллона, от которого работала плита в заведении.