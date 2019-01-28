В России ограничили проценты и неустойку по финансовым кредитам и микрозаймам

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-28T11:02:05+03:00

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В понедельник, 28 января, вступили в силу изменения в двух федеральных законах – «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Суть изменений, если говорить простым языком, в том, что клиенты банков и микрофинансовых учреждений будут платить меньше. То есть, государство взяло на себя функции по регулированию этого рынка, сделав его более четким и систематизированным, а также снизив опасность для заемщиков оказаться в непосильной долговой яме.

Поправки ограничивают предельную задолженность по займам на срок до одного года. Начисления по такому кредиту в своей совокупности не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Это касается процентов, штрафов и пени. То есть, если выплата достигла этого размера, любое начисление процентов и неустойки должно быть прекращено. В этом контексте для заемщиков есть еще одна хорошая новость – принятые изменения не последние. С июля 2019 года ограничения составят двукратную сумму, а с января 2020 года – 1,5-кратную.

Изменениями ограничили и процентную ставку по кредитному договору. Сейчас она должна быть не больше 1,5 процентов в день, с июля этого года она снизится до 1 процента в день.

Микрофинансовые организации заставят работать по правилам.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Согласно поправкам, в закон внесли новый вид краткосрочного кредита, так называемый «заем до зарплаты». Это сумма в пределах 10 тысяч рублей, предоставляемая сроком до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3000 рублей. Что касается ежедневной выплаты, то она не должна превышать двухсот рублей. Такой заем запрещено продлевать или увеличивать его сумму.

Кроме того, согласно поправкам, банки и микрофинансовые организации смогут передавать долг только тем фирмам, которые внесены в госреестр, то есть клиенты будут защищены от «черных» коллекторов. Нелегальный кредитор или нелегальный коллектор лишаются права требовать исполнения договора о займе.

Ранее сайт kp.ru писал, что за многократные нарушения Центробанк исключил из официального реестра микрофинансовых организаций фирму "Домашние деньги".

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