15 человек погибли при обрушении отеля во время свадьбы в Перу
Свадебная церемония на юге Перу закончилась настоящей трагедией. Во время празднования обрушились перекрытия отеля, и гости оказались под завалами.
ЧП случилось 27 января в регионе Апуримак. В этот день в отеле Alhambra отмечали свадьбу. На церемонии присутствовали несколько десятков человек. В какой-то момент стены здания буквально сложились, как картонный домик. Под завалами осталось 15 человек, все они мертвы, говорят в Национальном институте гражданской обороны.
Сейчас продолжается спасательная операция. Пока неизвестна судьба одного ребенка, его не могут отыскать.
Еще 32 человека получили различные травмы, Им оказана помощь,
Специалисты уверены, что к обрушению стены привели сильные дожди, которые уже давно идут в регионе, сообщает сайт «Дни.ру».
В 2018 году трагедией закончилась свадьба в Техасе. Молодожены попрощались с гостями и улетели на вертолете, а спустя несколько минут воздушное судно врезалось в холм. Пилот не справился с управлением и все, кто был на борту, погибли.