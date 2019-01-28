2019-01-28T11:09:46+03:00
Происшествия

15 человек погибли при обрушении отеля во время свадьбы в Перу

К трагедии могли привести сильные дожди, которые идут в регионе
Ася РОМАНЧУК
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15 человек оказались под завалами отеля. ФОТО: https://twitter.com/indeciperu/status/1089511107151228929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Fmir%2Fne-menee-15-chelovek-pogibli-pri-obrushenii-otelja-vo-vremja-svadby-v-peru%2F15 человек оказались под завалами отеля. ФОТО: https://twitter.com/indeciperu/status/1089511107151228929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Fmir%2Fne-menee-15-chelovek-pogibli-pri-obrushenii-otelja-vo-vremja-svadby-v-peru%2F
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Свадебная церемония на юге Перу закончилась настоящей трагедией. Во время празднования обрушились перекрытия отеля, и гости оказались под завалами.

ЧП случилось 27 января в регионе Апуримак. В этот день в отеле Alhambra отмечали свадьбу. На церемонии присутствовали несколько десятков человек. В какой-то момент стены здания буквально сложились, как картонный домик. Под завалами осталось 15 человек, все они мертвы, говорят в Национальном институте гражданской обороны.

Сейчас продолжается спасательная операция. Пока неизвестна судьба одного ребенка, его не могут отыскать.

Еще 32 человека получили различные травмы, Им оказана помощь,

Специалисты уверены, что к обрушению стены привели сильные дожди, которые уже давно идут в регионе, сообщает сайт «Дни.ру».

В 2018 году трагедией закончилась свадьба в Техасе. Молодожены попрощались с гостями и улетели на вертолете, а спустя несколько минут воздушное судно врезалось в холм. Пилот не справился с управлением и все, кто был на борту, погибли.

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