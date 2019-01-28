2019-01-28T11:58:28+03:00
Экономика

Мировые цены на нефть пошли на снижение

Стоимость сырья марки Brent опустилась до 61,36 доллара за баррель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мировые цены на нефть снижаютсяМировые цены на нефть снижаютсяФото: REUTERS
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Данные торгов свидетельствуют о том, что мировые цены не нефть продолжили снижение. Так, фьючерсы на сырье лондонской марки Brent с поставкой в марте 2019 года потерял 0,45% стоимости и опустились до показателя в 61,36 доллара за баррель. Фьючерсы же нефти WTI за тот же период подешевели на 0,65%, - до 53,34 доллара за баррель.

Сложившаяся ситуация совершенно не устраивает американских добытчиков сланцевой нефти, поскольку существует вероятность приостановки инвестирования данного сектора. Вкладывать средства в производство будет просто не рентабельно, если WTI будет держаться ниже 60 долларов за баррель.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на своих экспертов, одной из основных причин такого развития событий является избыток предложений. К концу 2018 года добыча превышала спрос примерно на 0,4 млн баррелей в сутки.

Сайт kp.ru писал о том, что еще несколько дней назад цены на нефть демонстрировали рост. Он был спровоцирован внутренним конфликтом в Венесуэле, который может спровоцировать введение нефтяных санкций со стороны США.

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