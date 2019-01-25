2019-01-25T08:51:04+03:00
Экономика

Мировые цены на нефть начали расти из-за ситуации в Венесуэле

Свое влияние оказывает риск введения нефтяных санкций со стороны США
Ася РОМАНЧУК
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Избранный Венесуэлой президент Николас МадуроИзбранный Венесуэлой президент Николас МадуроФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть начали расти. Положительная динамика сохраняется на фоне новостей из Венесуэлы. Напряженная политическая обстановка и заявления США о возможном введении нефтяных санкций в отношении страны создают условия в пользу повышения цен на биржах.

По состоянию на 7.45 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1%, до 61,76 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,26%, до 53,8 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

Ситуация в Венесуэле достигла своего пика 23 января, когда спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя новым главой государства. Некоторые страны, в том числе США, заявили о признании Гуаидо. От избранного президента Николаса Мадуро потребовали допустить силовых действий против оппозиции. Итогом стал разрыв со дипотношений со Штатами, инициатором выступил Мадуро. Американские дипломаты должны покинуть страну в 72 часа.

Эксперты отмечают, что биржи опасаются влияния дипотношений на нефтяной бизнес.

«Перерабатывающие компании США будут вынуждены искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI растет», - сказал агентству Рейтер президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch).

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