Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с «Газпромом»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-28T16:19:34+03:00

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В понедельник, 28 января, появилась информация о том, что польскому газотранспортному оператору Gaz-System придется согласовывать с российской компанией «Газпром» строительство газопровода Baltic Pipe, который должен связать североморские месторождения в Норвегии с Польшей через Дании. Дело в том, что трубопровод может пересечься на дне Балтийского моря с «Северным потоком - 2».

Как отметил аналитик в области энергетики в Polityka Insight Роберт Томашевский, переговоры по данному вопросу являются техническими, однако могут привести к отсрочке реализации польско-скандинавского газового проекта. «Вопрос о пересечении с "Северным потоком - 2" крайне важен. Gaz-System придется заключить об этом соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, однако я могу представить себе ситуацию, в которой "Газпром" может отложить его решение», - сказал Томашевский газете The Financial Times.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Как ожидается, трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды таких государств, как РФ, Финляндия, Швеция, Дания и ФРГ. Между тем ряд стран выступает против этого проекта. В частности, против строительства газопровода активно возражает польское правительство.