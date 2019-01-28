2019-01-28T16:50:38+03:00
В мире

Лавров заявил о «наличии принципиального согласия» о проведении саммита России, Турции и Ирана

По словам главы МИД, встреча по Сирии должна состояться в феврале
Елена Гильманова
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что есть согласие о проведении очередного саммита лидеров России, Турции и Ирана по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. По его словам, ориентировочно встреча должна состояться в середине февраля.

«Есть уже принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении тоже в следующем месяце очередного саммита (по Сирии) с участием президентов России, Турции и Ирана», - сказал Лавров.

Министр добавил, что как только будут известны окончательные детали, о них будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 23 января прошли переговоры глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран договорились провести новую встречу по сирийскому урегулированию с участием Ирана. По словам Путина, он и Эрдоган условились о месте и примерной дате и её проведения, осталось только согласовать этот вопрос с Ираном. Президент России также заявил о планах организовать такой саммит и в России.

Ранее kp.ru писал о третьем саммите Путина, Эрдогана и иранского президента Хасана Роухани. Они обсуждали вопросы дальнейших совместных действиях в Идлибе. Итогом встречи стала декларация, в которой стороны подтвердили приверженность целостности и суверенитету Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящий момент на первый план выступает восстановление Сирии, политическое урегулирование, а также возвращение беженцев.

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