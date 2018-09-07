Владимир Путин: Надеемся, что у террористов хватит ума сложить оружие

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-07T16:16:31+03:00

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Сирийская провинция Идлиб в последние несколько недель стала болевой точкой для всей планеты. Регион с населением в 3,5 миллиона и последняя зона деэскалации, которая до сих пор не попала под контроль сирийского правительства. Место, откуда запускают беспилотники для атак российских баз в Сирии, где действуют военспецы чуть ли не всех стран мира и откуда очень не хочется уходить Эрдогану со своими войсками.

Поэтому очередной саммит в Тегеране с участием президентов России, Турции и Ирана казался всем ключом к решению проблемы. Лучше места и способа договориться о дальнейших совместных действиях в Идлибе сложно было и придумать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/667743" frameborder="0"></iframe> Путин в Тегеране встретился с Эрдоганом.

- Очень деликатный вопрос, - вкратце изложил проблему президент Ирана Хасан Рухани. - С одной стороны несколько тысяч боевиков из всех групп активно действуют в Идлибе, которые хотят только подрывать мир, а с другой плотность населенных пунктов вынуждает нас беспокоиться за гражданское население.

Предложение России и Ирана, ходившее по кулуарам, было простое: турецкие войска отходят на север провинции, сохраняя контроль над важными для Эрдогана курдскими территориями, а сирийская армия берет под контроль остальной Идлиб. Но Эрдогану эта идея не казалась заманчивой.

- Возможная бомбежка представляет угрозу для населения, - ходил он с козырей. - Беженцы устремятся к нашим границам, это может привести к новой гуманитарной катастрофе. Спецслужбы должны теснее взаимодействовать, чтобы обеспечить перемирие в этом регионе.

- Мы безусловно должны иметь ввиду, что в идлибской зоне много мирных жителей, - соглашался Путин. - Но там и деструктивные элементы находятся, они осуществляют провокации, обстрелы, налеты беспилотников. Мы должны эту проблему решать, не забывая, что сирийское правительство имеет право поставить под свой контроль всю территорию своей страны. Правительство Асада выполнило свою часть работы, оппозиция выдвинула свои требования, нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулирования.

Президент России предложил усилить координацию по линии министерств обороны, министерств иностранных дел и спецслужб.

- Мы должны положить конец терроризма, но сделать так, чтобы гражданское население не пострадало, - подвел итог не слишком продолжительной встречи Рухани. - Нам нужно больше консультаций. У нас уже были такие сложные времена, но мы их проходили.

- Если мы сможем объявить сегодня о перемирии, это будет один из самых важным шагов саммита, - решил набрать еще очки президент Турции.

Разговор трех президентов за столом был целиком открыт для прессы, и журналисты увидели редкое — пикировка Путина и Эрдогана.

Пресс-конференция Путина, Эрдогана и Рухани.Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани проводят брифинг после трехсторонней встречи в рамках Астанинского мирного процесса по сирийскому кризису

- У нас есть в совместном заявлении пункт третий «рассмотрели положение в идлибской зоне» и решили искать пути в духе сотрудничества, который диктует Астанинский формат, - парировал Путин.

- Давайте добавим выражение «перемирие», - предложил Эрдоган.

- Здесь же нет представителей вооруженной оппозиции у нас за столом, тем более нет террористов Джабхат ан Нусры, - уже жестче возразил Путин. - Мы же не можем за них сказать, что они прекратят стрелять или использовать беспилотники с бомбами.

- Это призыв к боевикам, - пояснил Эрдоган, оказавшийся в положении адвоката террористов.

- Мы призываем всех террористов сложить оружие, - со второй попытки закруглил дискуссию Рухани. - И мирным путем продолжать свои усилия. Неразумно было бы ждать решения конфликта в один день. Мы смотрим не наши различия, а на наши общие стороны.

У тегеранского саммита была и еще одна подоплека - и Россия, и Турция, и тем более Иран находятся в активном противостоянии с США. Возможно, это помогло им найти общий язык не меньше, чем желание принести мир в Сирию.

- Мы должны добиться того, чтобы американцы ушли из этого региона, - заявил Рухани, и здесь ему никто не возражал.

- Как долго продлятся эти попытки замирения? - допытывались журналисты.

- Мы всегда старались обеспечить выход гражданского населения из зоны военного конфликта, - ответил Путин. - Мы исходим из того, что наш призыв к примирению и в Идлибской зоне будет услышан. Будем надеяться, что у террористических организаций хватит ума прекратить сопротивление и сложить оружие.

Журналистов уже интересовало — что будет с Сирией после зачистки Идлиба?

- Вся Сирия должна быть зачищена от террористов, с этим согласно все мировое сообщество, - сказал Рухани. - Но нам предстоит еще решить еще вопрос Восточного Ефрата, сделать так, чтобы иностранные войска ушли оттуда, а потом уже перейти к конституционному процессу.