2019-01-29T01:02:53+03:00
Происшествия

В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге сверстника

Юноша находился с жертвой в подъезде, где произошло нападение
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Суд постановил содержать под стражей подростка, подозреваемого в поджоге сверстникаСуд постановил содержать под стражей подростка, подозреваемого в поджоге сверстникаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве решением суда арестован подросток, которого подозревают в поджоге сверстника в подъезде жилого дома. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома", - сообщила Иванова.

Подозреваемый будет находится под стражей на время расследования.

Как сообщал ранее kp.ru, 28 января в больнице умер 15-летний школьник, получивший 98 процентов ожогов тела после нападения своих свертсников.

Напомним, все произошло в ночь на 25 января в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина. Трое парней 15, 16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у приятелей было пиво и бутылки с керосином. Сначала следователи полагали, что ЧП произошло, когда молодые люди решили подурачиться с горючей жидкостью. Однако позже было заявлено о поджоге, совершенном несовершеннолетним.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Венесуэлы готов "встретиться с дьяволом" ради мира с США
Вашингтон ввел новые санкции против Венесуэлы
Три самолета-разведчика США шпионили у российских границ в понедельник
Семья Майкла Джексона раскритиковала новый документальный фильм о музыканте
Восемь автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве
В Австрии госпитализировали Виталия Кличко
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Московский школьник, которого подожгли в подьезде, умер в больнице
Власти Великобритании пригрозили заблокировать соцсети
Глава МИД Венесуэлы подтвердил контакты Каракаса с Вашингтоном
В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу
Трамп не считает основателя Starbucks конкурентом на выборах
Умер член ГКЧП Александр Тизяков
«Евровидение-2019»: представитель России выступит во втором полуфинале
Предполагаемому похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу
Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин
Половина жителей США не доверяет Трампу
В Мордовии запустят систему раздельного сбора мусора
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные
Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе
Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу