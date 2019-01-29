В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге сверстника

СЕГОДНЯ 01:02 2019-01-29T01:02:53+03:00

Юноша находился с жертвой в подъезде, где произошло нападение

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В Москве решением суда арестован подросток, которого подозревают в поджоге сверстника в подъезде жилого дома. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома", - сообщила Иванова.

Подозреваемый будет находится под стражей на время расследования.

Как сообщал ранее kp.ru, 28 января в больнице умер 15-летний школьник, получивший 98 процентов ожогов тела после нападения своих свертсников.

Напомним, все произошло в ночь на 25 января в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина. Трое парней 15, 16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у приятелей было пиво и бутылки с керосином. Сначала следователи полагали, что ЧП произошло, когда молодые люди решили подурачиться с горючей жидкостью. Однако позже было заявлено о поджоге, совершенном несовершеннолетним.