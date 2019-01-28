2019-01-28T22:41:39+03:00
Происшествия

Московский школьник, которого подожгли в подьезде, умер в больнице

Парень получил ожоги 98 процентов тела
Анастасия ВАРДАНЯН
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15-летний школьник умер в больнице15-летний школьник умер в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спустя трое суток после ЧП в московском подьезде в больнице умер 15-летний школьник. Причиной стали ожоги 98 процентов тела, которые парень получил при весьма странных обстоятельствах.

Напомним, все произошло в ночь на пятницу, 25 января, в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина. Трое парней 15, 16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у них было несколько бутылок пива, а еще керосин. Последний ребята, как вы догадываетесь, использовали не по назначению. Керосином была облита одежда школьника, после чего произошло возгорание. По одной из версий, поджечь парня могли друзья.

Так ли это, до сих пор выясняют следователи. Обвинение еще никому не предъявлено.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Известно, что умерший школьник стоял на учете в наркодиспансере.

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