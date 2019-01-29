Пользователи пожаловались на перебои в работе Instagram

СЕГОДНЯ 04:47 2019-01-29T04:54:02+03:00

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О проблемах в работе приложения Instagram сообщают пользователи по всему миру. Это следует из данных сайта Downdetector, мониторящего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои технического характера отмечаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии. Также о неполадках сообщают и пользователи из России, в основном жители столицы. Наибольшее количество жалоб отмечено около 04:00 мск.

Так 47% пользователей Instagram указали, что у них возникли проблемы при загрузке новостей, 33% заявили, что не могут войти в свой аккаунт на сервисе, а 19% пожаловались на работу веб-сайта.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, последний раз массовый сбой в работе приложения был отмечен 3 октября 2018 года. Тогда интернет-пользователи по всему миру около часа не могли зайти в Instagram. В большинстве случаев приложение прогружало лишь значки, а после выдавало ошибку. При входе на веб-сайт сразу появлялась надпись "5xx Server Error". О неполадках сообщили жители Европы Соединенных Штатов, Австралии, Индии, Японии, Индонезии и ряда других стран.