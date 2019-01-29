В России может разразиться масштабная эпидемия гриппа

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-29T14:32:49+03:00

Пока эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Эпидемиологи бьют тревогу: за неделю вирус гриппа охватил четверть регионов страны. Во многих эпидемиологический порог превысил допустимые значения, но в целом пока еще ситуация не вышла из-под контроля.

Врачи признаются, что в зоне риска оказались дети и подростки. Пока их иммунитет недостаточно крепок, чтобы справляться с вирусом. К тому же, пребывание в местах массового скопления людей может усугубить ситуацию.

Сейчас самые высокие показатели по заболеваемости в Алтайском крае, Республиках Бурятия и Саха Якутия и Еврейской автономной области.

В Санкт-Петербурге тем временем фиксируют рост заболеваемости гонконгским гриппом. Известно о 81 заболевшем. Этот вирус считается самым опасным и почти не проходит без последствий для организма человека, сообщает Пятый канал.

Выявленные в результате лабораторных исследований вирусы гриппа полностью соответствуют штаммам, которые в этом сезоне прививались населения. Никаких сезонных мутаций в этом году не наблюдается. Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.