Демократы в Конгрессе США готовят меры против повторного снятия санкций против РФ

СЕГОДНЯ 05:21 2019-01-30T05:21:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Решение Минфина США снять санкции с компаний, находившихся под управлением российского предпринимателя Олега Дерипаски, обеспокоило демократов Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Конгрессмены решили выдвинуть законопроекты, которые не допустят смягчение или снятие ограничений против российских граждан и предприятий в будущем.

Главы четырех комитетов американского парламента опубликовали письмо, в котором заявили о своих сомнениях в целесообразности решения Минфина. Они отмечают, что ведомство сняло санкции "до того, как у конгресса появилась возможность подробно рассмотреть условия сделки и несмотря на обоснованную просьбу ненадолго отложить это решение", передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем дополнительные законодательные инициативы, чтобы министерство финансов и эти компании соблюдали дух и букву соглашения и чтобы это не повторилось в будущем. Мы продолжим надзор за решением минфина, рассматривая условия сделки и ее реализацию, чтобы злонамеренные деятели, подобные господину Дерипаске, не могли получить выгоду от решений минфина о снятии санкций", — говорится в документе демократов.

Как писал сайт kp.ru, 27 января американский Минфин сообщил, что принято окончательное решение о снятии санкций с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

ИСТОЧНИК KP.RU