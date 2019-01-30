На Филиппинах в мечети прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-30T07:05:58+03:00

Гранатой убило двух человек и четверо получили ранения

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В филиппинском городе Замбоанга, расположенном на острове Минданао в одной из мечетей прогремел взрыв. Об этом сообщили в местной полиции.

Правоохранители считают, что неизвестный бросил внутрь помещения гранату. Рядом со зданием был обнаружен предохранительный рычаг и возможно часть бельгийской гранаты PRB 423.

В мечети во время взрыва находились мусульманские духовные лидеры. В результате два человека погибли на месте, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Их срочно госпитализировали, пишет портал Rappler.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 января на юге Филиппин также произошел взрыв. В провинции Сул рядом с катлическим кафедральным собором города Холо около восьми утра по местному времени взорвались два взрывных устройства. Погиб 21 человек и 111 получили ранения.

Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответсвенность за эти преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU