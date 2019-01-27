2019-01-27T08:35:28+03:00
В мире

Жертвами двух взрывов возле церкви на Филиппинах стали 19 человек

Еще 48 получили ранения, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Филиппинах снова прогрел взрывНа Филиппинах снова прогрел взрывФото: REUTERS
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Утром в воскресенье, 27 января, возле католической церкви на юге Филиппин прогремели два взрыва, в результате погибли как минимум 19 человек, еще 48 пострадали, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на филиппинскую полицию.

ЧП случилось в провинции Сулу. Взрывы произошли рядом с кафедральным собором города Холо около восьми утра по местному времени (три часа ночи мск), когда люди расходились после воскресной утренней службы. Пока точно неизвестно, все ли жертвы и раненые были прихожанами церкви, или среди них есть случайные прохожие.

Пострадавших развезли по больницам, правоохранительные органы начали расследование. Ни одна из действующих в регионе террористических группировок ещё не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Стоит отметить, что взрывы на Филиппинах – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в конце августа прошлого года взорвалась бомба возле рынка в городе Исулан провинции Султан-Кударат, тогда погибли два человека, еще 36 пострадали.

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