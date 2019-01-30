2019-01-30T16:08:02+03:00
Происшествия

В Риге задержан мэр города Нил Ушаков

В настоящий момент решается вопрос о взятии политика под арест
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Риги Нил УшаковМэр Риги Нил УшаковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) задержали мэра Риги Нила Ушакова. Операция была произведена в среду, 30 января, вскоре после того, как в его кабинете и в личном особняке были проведены обыски.

"KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везёт его в следственный изолятор", - сообщил у себя на странице в Facebook бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, в настоящий момент решается вопрос об аресте политика. В чем именно обвиняется Ушаков, пока неизвестно.

Между тем, сайт kp.ru писал о том, что ранее сотрудники антикоррупционного бюро нагрянули с процессуальными действиями не только в кабинет градоначальника в думе, но и к нему домой. В ходе обыском были изъяты компьютеры, телефоны, флешки и другие носители информации. а также рабочие документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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