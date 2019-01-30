Антикоррупционное бюро Латвии провело обыски у мэра Риги

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-30T15:16:53+03:00

Сотрудники ведомства нагрянули не только в кабинет градоначальника в думе, но и к нему домой

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии нагрянули с обысками к мэру Риги Нилу Ушакову. Процессуальные действия проводились в среду, 30 января, в кабинете градоначальника в думе, а также по месту его жительства.

Сообщается, что по итогам обысков из помещения в здании законодательного собрания города вынесли некий мешок, в котором, предположительно, находился компьютер, а также большую папку с документами. За действиями сотрудников антикоррупционного бюро наблюдал директор юридического управления думы Янис Лиепиньш.

Согласно данным информагентства LETA, сам Ушаков пока никак не прокомментировал случившееся. В Рижской думе также не смогли объяснить, с чем связаны обыски. В самом же бюро подтвердили, что сотрудникам ведомства пришлось прибегнуть к "незамедлительным процессуальным действиям", однако подробности пока не разглашаются.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад мэра Риги обвиняли в воровстве, однако тогда речь шла о незначительной краже компьютерного провода.

ИСТОЧНИК KP.RU