2019-01-31T01:17:40+03:00
Политика

Мадуро призвал народ США не допустить повторения Вьетнама в Венесуэле

Президент пообещал, что в случае вторжения Штаты получать наихудший вариант повторения вьетнамской войны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Николас МадуроПрезидент США Николас МадуроФото: REUTERS
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Администрация США своими действиями пытается превратить Венесуэлу во Вьетнам в Латинской Америке. Такое заявление сделал президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

В своем видеообращении, размещенном в соцсетях, глава государства призвал народ Соединенных Штатов помочь ему остановить Трампа.

"Я прошу вашей поддержки, чтобы отразить вмешательство администрации Дональда Трампа, которая пытается сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не допустите этого!", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

В видеоролике он призвал венесуэльцев противостоять Трампу и заявил о риске американской военной интервенции. Мадуро подчеркнул, что в случае вторжения, США получат "второй Вьетнам" в худшем смысле.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, что они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - предупредил он.

Как сообщал сайт kp.ru, Мадуро в интервью российским журналистам выразил уверенность, что Дональд Трамп отдал приказ правительству Колумбии и колумбийской мафии убить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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