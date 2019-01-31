Мадуро призвал народ США не допустить повторения Вьетнама в Венесуэле
Администрация США своими действиями пытается превратить Венесуэлу во Вьетнам в Латинской Америке. Такое заявление сделал президент южноамериканской страны Николас Мадуро.
В своем видеообращении, размещенном в соцсетях, глава государства призвал народ Соединенных Штатов помочь ему остановить Трампа.
"Я прошу вашей поддержки, чтобы отразить вмешательство администрации Дональда Трампа, которая пытается сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не допустите этого!", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.
В видеоролике он призвал венесуэльцев противостоять Трампу и заявил о риске американской военной интервенции. Мадуро подчеркнул, что в случае вторжения, США получат "второй Вьетнам" в худшем смысле.
"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, что они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - предупредил он.
Как сообщал сайт kp.ru, Мадуро в интервью российским журналистам выразил уверенность, что Дональд Трамп отдал приказ правительству Колумбии и колумбийской мафии убить его.
ИСТОЧНИК KP.RU