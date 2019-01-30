«Дональд Трамп отдал приказ меня убить»: Мадуро откровенно поговорил с российскими журналистами

В Венесуэле не прекращаются забастовки оппозиции. На этом фоне западные страны все сильнее давят на действующего президента Николаса Мадуро. Однако несмотря на это, он дал большое интервью Риа Новости, в котором рассказал, кто ему угрожает, будут ли досрочные выборы и что глава государства намерен делать с бушующей толпой и ее предводителем Хуаном Гуайдо.

О РОССИИ И ЕЕ ЛИДЕРЕ

«Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью. То, о чем я просил президента Путина, — чтобы у нас поддерживались постоянные контакты, чтобы была поддержка на дипломатическом и политическом уровнях в ООН и для защиты правды Венесуэлы в международном плане»

«В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным».

Николас Мадуро во время выступления перед телекамерами.Фото: REUTERS

«Россия — независимая, суверенная страна; российские предприятия — очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика. PDVSA — предприятие суверенной страны, и так как мы две независимые страны, мы ведем бизнес, осуществляем инвестиции и проводим реализацию больших проектов по добыче нефти. Все будет хорошо, бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе защищен броней».

О ПРОИСХОДЯЩЕМ В СТРАНЕ

«У меня как у главы государства есть мнение, что идет продвижение государственного переворота, нарушение конституции. Но это лишь мнение главы государства. Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду — и он уже действует».

«Это (передача США венесуэльских госактивов оппозиционеру Гуаидо - Ред.) решение абсолютно нарушает нормы международного права, это незаконное решение в попытке экспроприировать венесуэльский актив, компанию Венесуэлы».

«Мы находимся в стадии критического восстановления, одерживая верх над препятствиями и атаками на систему обмена, на систему цен. Но мы имеем последовательную программу, план. Я уверен, что мы будем поступательно идти, прилагая все усилия для стабилизации экономики».

О ВОЗМОЖНОМ ПОКУШЕНИИ

«Моя судьба в руках Господа, я христианин, я верю в защиту Господа. У нас также есть хорошая служба разведки. Но, без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии».

На митинге сторонников Мадуро в Каракасе.Фото: REUTERS

О ВЫБОРАХ В ВЕНЕСУЭЛЕ

«Было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы, это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я поддержал бы, если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею».

«Президентские выборы состоялись меньше года назад, 10 месяцев назад, они состоялись по всем конституционным и легальным параметрам».

«Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением. Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года».

О ВОЗМОЖНОМ ВВОДЕ ВОЙСК США

«Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада. Даже правительство Колумбии официальным заявлением через МИД и министерство обороны опровергло это. Это клоунада, провокация, детское поведение со стороны господина Болтона в его ненависти к Венесуэле. Глупое детское поведение».

О ВСТРЕЧЕ С ТРАМПОМ

«Болтон запретил Дональду Трампу начать диалог с президентом Мадуро. У меня есть информация, что он запретил».

«Сейчас я считаю, что это сложно. Я готов говорить с Дональдом Трампом лично, на публике, в США, в Венесуэле, где он захочет, с любой повесткой дня, на любые темы, на которые он захочет говорить. Более того, я уверен, что если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят».

ЗАЧЕМ ШТАТАМ ВЕНЕСУЭЛА?

«Главная причина - получить венесуэльскую нефть. Мы — держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов».