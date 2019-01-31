2019-01-31T18:45:26+03:00
Политика

Посол РФ в Венесуэле: диппредставительство не вело переговоров с Центробанком Венесуэлы о передаче золотого запаса

Владимир Заемский также отметил, что угрозы экономическим интересам России в Венесуэле нет
Александр ДЖУМАЕВ
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по некоторым данным, 28 января пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind прилетел в Каракас без пассажиров, а уже через 11 часов вернулся в Москвупо некоторым данным, 28 января пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind прилетел в Каракас без пассажиров, а уже через 11 часов вернулся в МосквуФото: REUTERS
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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал информацию о вывозе золота из Венесуэлы самолетами российских авиакомпаний "псевдоновостями". Дипломат заявил, что не может прокомментировать данные сведения, поскольку диппредставительство не осведомлено об этом.

"Если называть вещи своими именами, то посольство не оформляло разрешения на пролет какого-либо из российских воздушных судов сюда [в Венесуэлу - Прим. ред.]", - заявил Заемский в ходе пресс-конференции. Он отметил, что представители России в Венесуэле не вели никаких переговоров с Центральным банком этой страны относительно ее золотого запаса.

"Это все пропагандистские утки, которые, на мой взгляд, запускаются с одним намерением: навредить имиджу России во всем мире", - заключил посол.

Говоря о возможном влиянии политического кризиса в Венесуэле на интересы России в этой стране, Заемский заявил, что им ничего не угрожает. "Я считаю, что она [ситуация - Прим. ред.] не должна угрожать российским экономическим интересам по той причине, что все те соглашения, все те контракты, которые подписывались российской стороной и Венесуэлой, всегда составлялись таким образом, чтобы уважать законы Венесуэлы", - подчеркнул посол. Дипломат также отметил, что все эти контракты были утверждены Национальной ассамблеей страны, а сотрудничество Москвы и Каракаса было взаимовыгодным.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в СМИ появились сведения о двух рейсах, выполненных из аэропорта Внуково. Один из них привлек особое внимание журналистов: по некоторым данным, 28 января пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind прилетел в Каракас без пассажиров, а уже через 11 часов вернулся в Москву

ИСТОЧНИК KP.RU

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