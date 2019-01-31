Авиакомпания Nordwind о чартерном рейсе в Каракас: «Никакого оружия и золота в Венесуэлу мы не перевозим»

Похоже, что противостояние между действующей властью в Венесуэле и оппозицией переходит в финансовую плоскость - раз уж силовой вариант не получается. Теперь каждая из сторон сулит многомиллионные траты на развитие экономики. Но в стране, где бюджет уже много лет испытывает постоянную нехватку денег, взять их можно только из золотовалютных резервов. Сколько их осталось у Венесуэлы - никто не знает. Центробанк страны давно перестал публиковать эти данные. Но на днях стало известно, что Великобритания отказалась возвращать в Каракас золото ценой в $1,7 млрд. До тех пор пока там не сменится власть.

На этом фоне особое внимание СМИ привлекли два загадочных самолета, вылетевших из Москвы в Каракас в конце января. Один из них - грузовой Boeing 757, который отправился в Венесуэлу 30 числа из аэропорта Внуково через ОАЭ и Марокко. Другой самолет - пассажирский Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который, по некоторым данным, прилетел в Венесуэлу 28 января без пассажиров. А через 11 часов вернулся во Внуково. Конспирологи тут же начали говорить о переброске в латиноамериканскую страну российских наемников, оружия и денег.

- Официально мы никак эту информацию не комментируем, - рассказали «КП» в Nordwind. - Но самолет такой действительно летал. Это обычный чартерный рейс. Пассажиры на нем были. Кто они и зачем туда летали мы не разглашаем. Могу сказать вам точно - никакого оружия, бойцов частной-военной компании или золота на борту не было и быть не могло. Мы гражданская авиакомпания, и все процедуры у нас официальные - таможня, пограничники. Никакого оружия пронести на борт никто не мог. Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что ничего подобного быть не может. Подтверждаю.

Boeing 777 авиакомпании Nordwind в КаракасеФото: REUTERS

ПО ПОВОДУ ГРУЗОВОГО BOEING

Тут сложнее - журналисты отмечают, что это уже второй подобный рейс в Каракас. Первый был совершен 18-19 января. И по некоторым данным, самолет мог перевозить венесуэльское золото, находившееся на хранении у Центрального банка России. Якобы речь идет о 30 тоннах драгметалла, проданного в Эмиратах (где самолет совершил посадку) за более чем миллиард долларов. Деньги, соответственно, отправятся Мадуро, который уже пообещал выделить миллиард на благоустройство страны.

Источник «КП» в Центробанке России не подтвердил, но и не опроверг информацию о хранящемся у них венесуэльском золоте.

- Но это правда, что у нас есть резервы некоторых стран, каких - эта информация не разглашается, - сказали нам в ЦБ.

Чуть позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина вообще опровергла информацию, что у нас могло храниться золото Вернесуэлы. А посол России в этой стране Владимир Заемский заявил, что наша страна никогда никакого золота и не вывозила из Каракаса.

Эльвира Набиуллина опровергла информацию, что у нас могло храниться золото ВернесуэлыФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вообще-то Россия - крупный производитель золота. И то государство, которое его у нас покупает для своих резервов вполне может оставить его в России на ответственное хранение, у для этого есть очень качественная инфраструктура, - рассказал «КП» аналитик, эксперт по финансовым рынкам финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. - Хранить у нас свои активы может любая страна. Так поступают те, кто считают Россию союзником. Это вполне могут быть иранцы. А также страны СНГ - Белоруссия, Казахстан, Армения. Вероятно, Сербия.