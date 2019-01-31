США и ЕС планируют ввести новые санкции против России

СЕГОДНЯ 19:13 2019-01-31T19:13:09+03:00

Причиной для введения ограничительных мер в очередной раз станет ситуация вокруг Крыма

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Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России. По сути же, речь идет о пересмотре тех ограничительных мер, которые были введены почти пять лет назад после воссоединения Крыма с РФ.

"Соединенные Штаты в естественном порядке будут пересматривать крымские санкции в феврале. Евросоюз также изучает возможность введения дополнительных санкций, но никакого решения пока не принято", - цитирует ТАСС американского спецпредставителя на Украине Курта Волкера.

Напомним, что ЕС, США и ряд других стран обрушились на Россию с санкциями после того, как в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав РФ. До сих пор действуют несколько пакетов ограничительных мер, включая экономические и индивидуальные.

Сайт kp.ru писал о том, что в последний раз они продлевались в конце прошлого года. Тогда американское финансовое ведомство пополнило свой "черный список" тремя лицами и девятью организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU