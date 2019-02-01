В Госдуме считают, что Россия не должна признавать решение ЕСПЧ по Грузии

СЕГОДНЯ 00:25 2019-02-01T00:35:26+03:00

В Госдуме призвали не признавать решение ЕСПЧ о выплате Грузии 10 миллионов евро Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред думского комитета по международным делам напомнил, что РФ не участвует в заседаниях ПАСЕ и не выбирала судей

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Комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России», обязавшего Москву выплатить Тбилиси 10 миллионов евро, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что наша страна не обязана признавать это решение.

Он напомнил, что российская сторона не участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) и не выбирала судей ЕСПЧ.

«Мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций», - сказал Алексей Чепа РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 31 января, Большая палата ЕСПЧ решила, что Россия должна выплатить 10 миллионов евро в качестве компенсации так называемого морального ущерба, якобы нанесенного группе людей – незаконным мигрантам из Грузии и лицам, грубо нарушившим российское миграционное законодательство, – в связи с их высылкой из РФ в 2006 году.

Напомним, ранее 17 января депутаты Госдумы приняли проект постановления, согласно которому Россия отказалась направлять делегацию на зимнюю сессию ПАСЕ, а также поддержали предложение оставить в силе решение о заморозке взноса в бюджет Совета Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU