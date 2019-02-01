Госдума: если США собираются выходить из договоренностей, Москве нельзя впадать в гонку вооружений

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-01T18:35:55+03:00

Госдума: если США собираются выходить из каких-то договоренностей, Москва ни в коем случае нельзя впадать в гонку вооружений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В пятницу, 1 февраля, президент США сообщил, что 2 февраля американской сторона приостановит выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начнет процедуру выхода из него. Комментируя это высказывание главы Белого дома, зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, России не нужно вступать в гонку вооружений, она способна полностью обеспечивать собственную безопасность, не нарушая при этом международные соглашения.

«Ради бога, если американцы собираются выходить из каких-то договоренностей, в гонку вооружений впадать нам ни в коем случае нельзя. Должны быть высокоточные, но единичные виды вооружений, которые в случае необходимости могли бы тиражироваться, а в данный момент могли бы обеспечить паритет в мире», - передает слова депутата РИА Новости.

Шерин отметил, что Вашингтон не имеет таких «уникальных» средств вооружений, которые есть у Москвы.

«К сожалению, американская сторона, к сожалению для них, соответствующих адекватных средств не имеет. Российская Федерация сегодня имеет уникальные в мире системы, в отношении которых не возможны подавление или уничтожение со стороны американцев», - добавил парламентарий.

По его мнению, позиция США уже давно была определена, и они планомерно готовят площадку для отказа от международных договоренностей.

Напомним, как писал kp.ru, в октябре 2018 года Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. В свою очередь Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео 4 декабря объявил, что США остановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU