Трамп: США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-01T17:03:51+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу, 1 февраля, перед журналистами, объявил о том, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Причем Помпео возложил всю вину на Россию. По его словам, наша страна «существенно нарушает» соглашение, что, как считает дипломат, подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения.

А чуть позже о выходе США из ДРСМД сообщил и американский президент Дональд Трамп. При этом он отметил, что Соединенные Штаты рассчитывают наладить прекрасные отношения с РФ после достижения договоренностей по контролю над вооружениями.

«Завтра США прекратят свои обязательства по ДРСМД и начнут процесс выхода из соглашения, который завершится через шесть месяцев, если Россия не уничтожит все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор», - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России.

А 4 декабря американский госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Между тем в РФ уже не раз отмечали, что наша страна неукоснительно соблюдает договор.

ИСТОЧНИК KP.RU