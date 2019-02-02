Эксперт рассказал, стоит ли Венесуэле опасаться колонизации со стороны США

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-02T13:47:38+03:00

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Директор Фонда изучения Соединенных Штатов имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал обвинение, выдвинутое постоянным представителем Венесуэлы в ООН Самуэлем Монкадой в адрес Вашингтона, а также рассказал, стоит ли республике бояться колонизации.

Напомним, ранее дипломат заявил о наличии у американцев намерений по вооруженному захвату страны. Якобы войска США в любое время могут вторгнуться в Венесуэлу с этой целью.

Эксперт же считает, что в Белом доме никогда не ставили перед собой такой задачи, и в данной ситуации лучше подходит термин "неоколониализм".

"Колонизация — это процесс приобретения территорий, не входящих в страну. Штаты на них никогда и не претендовали, так как сами были английской колонией. Однако это не значит, что нет стран, которые находятся в зависимости от США", — цитирует телеканал RT Рогулёва.

По словам историка, Вашингтон всегда вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки, однако о прямом вторжении речи не идёт. В Боливарианской Республики и без того много агентов Центрального разведывательного управления США.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о риске американской военной интервенции заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его мнению, в случае вторжения в республику американцы сделают из нее "второй Вьетнам".

ИСТОЧНИК KP.RU