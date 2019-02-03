Александр Головин помог «Монако» победить «Тулузу»

СЕГОДНЯ 02:28 2019-02-03T02:42:19+03:00

Гол российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» одержать первую за семь матчей победу в чемпионате Франции Фото: REUTERS

Российский футболист на 15-й минуте открыл счёт в матче, забив свой второй гол за французскую команду

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Российский полузащитник французского футбольного клуба «Монако» Александр Головин помог команде прервать серию неудач и одержать первую за семь матчей победу в чемпионате Франции.

Во время игры с «Тулузой» на поле «красно-белых» он на 15-й открыл счет, забив мяч в ворота соперника. Через пять минут гости ответили голом Кристофера Жюльена, а на 62-й минуте Сеск Фабрегас забил победный мяч.

Таким образом, матч 23-го тура национального чемпионата завершился победой «Монако» со счетом 2:1.

Стоит отметить, что это второй гол Александра Головина за французскую команду. Ранее в выездном матче 1/2 финала Кубка Франции против «Генгама» россиянин отправил мяч в ворота хозяев. Тогда игра завершилась ничьей.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 22-летний Александр Головин перешел из московского ЦСКА в «Монако» в конце июля прошлого года, но вскоре перехода получил травму на тренировке, и впервые вышел на поле за «красно-белых» в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU