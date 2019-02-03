2019-02-03T10:58:09+03:00
Общество

Врачи полчаса боролись за жизнь Децла

Концертный директор рэпера отметил, что музыкант никогда не жаловался на здоровье
Дарья ИВАШКИНА
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Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл. Фото: Сергей Бобылев/ТАССКирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Стали известны новые подробности смерти Децла. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, после того как рэперу стало плохо в гримерке после выступления, ему вызвали скорую помощь. При этом врачи быстро приехали на вызов и потом еще полчаса боролись за жизнь музыканта, однако из усилия оказались тщетны.

«Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», - сказал Беленец в беседе с RT.

Также концертный директор исполнителя отметил, что артист ранее не жаловался на плохое самочувствие и каких-либо проблем со здоровьем у него не было. «Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым <…> Он нормально выглядел, а когда уже был в гримерке, сильно побледнел и это ЧП произошло», - добавил Павел Беленец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Об этом сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. А чуть позже концертный директор артиста Павел Беленец назвал «Комсомольской правдой» предварительную причину смерти рэпера и рассказал некоторые подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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