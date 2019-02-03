Дата похорон Децла будет известна после выяснения точной причины его смерти

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-03T09:55:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Концертный директор рэпера Децла, скончавшегося в ночь на воскресенье, 3 февраля, в возрасте 35 лет, Павел Беленец рассказал Радио «Комсомольская правда» подробности смерти музыканта. По его данным, артист умер в кафе Posh Lounge в Ижевске.

Также Беленец заметил, что дата похорон Децла пока неизвестна, так как в настоящее время еще даже нет результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти рэпера.

- Причина смерти - остановка сердца. Сегодня ночью он умер в Ижевске в кафе Posh Lounge. После выступления в гримерке ему стало плохо, он потерял сознание и умер. Пока что неизвестно, когда будут похороны. Мы ждем экспертизу, должны сказать основную причину, остановка сердца - это предварительная версия. Получаем заключение, и уже на официальных ресурсах мы сделаем анонс. Мы ждем информацию от МВД, когда мы сможем вылететь в Ижевск и забрать его тело, - сказал Павел Беленец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье утром стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Печальную новость сообщил в соцсетях отец музыканта Александр Толмацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU