Полиция задержала водителя перевернувшегося в Калужской области автобуса

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-03T14:27:22+03:00

Зарегистрированный в Смоленской области автобус, перевозивший детей на соревнования, перевернулся на дороге "Калуга-Взяьма" утром 3 февраля. Фото предоставлено очевидцем событий

По факту трагедии было возбуждено два уголовных дела

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области сегодня утром, был задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"В настоящее время водитель задержан в порядке 91 статьи УПК. Он находится на медицинском освидетельствовании", - передает агентство слова представителя регионального УМВД. Ранее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения ДТП.

Зарегистрированный в Смоленской области автобус, перевозивший детей на соревнования, перевернулся на дороге "Калуга-Взяьма" утром 3 февраля. По данным местной полиции, причиной трагедии стал занос, из-за которого водитель не справился с упарвлением.

По состоянию на 14:00 3 февраля, известно о находившихся в автобусе 45 пассажирах; 31 из них был несовершеннолетним. Жертвами трагедии стали 7 человек, в том числе четверо детей; 32 пассажира в настоящий момент находятся в больницах региона.

Помимо уголовного дела, возбужденного следствием местной полиции, по факту случившегося было начато еще одно делопроизводство: по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU