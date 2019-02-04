Трамп отказался от встречи с Мадуро

СЕГОДНЯ 00:31 2019-02-04T00:31:01+03:00

Глава США отметил, что в Венесуэле "происходило много ужасных вещей"

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Встреча президентов США и Венесуэлы Дональда Трампа и Николаса Мадуро, о возможности которой говорил лидер южноамериканской страны, не состоится. Об этом сообщил глава Белого дома в эфире телеканала CBS.

Трамп заявил, что отверг просьбу Мадуро провести двусторонние переговоры.

"Мы далеко зашли в этом процессе. Там есть молодой и энергичный молодой человек, но есть и другие люди в той же самой группе . Если речь идет о демократии, то действительно демократия в действии", — пояснил глава США.

Он отметил, что в Венесуэле происходило много ужасных вещей. Народ страны нищенствует, хотя когда-то это была самая богатая страна в Южной Америке.

"Сейчас мы видим бедность, страдание, преступность и все другие вещи, происходящие там", - сказал Трамп.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Трамп отметил, что Америкаусилит поддержку борьбы за демократию в Венесуэле. Глава Белого дома приветствовал проведение акций протестов по всей стране.

В конце января Трамп поздравил лидера оппозиции Хуана Гуайдо с "вступлением" в должность президента Венесуэлы. Американский глава и оппозиционный лидер договорились поддерживать регулярный контакт.

ИСТОЧНИК KP.RU