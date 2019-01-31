Трамп: США усилят поддержку борьбы за демократию в Венесуэле
Соединенные Штаты поддерживают массовые акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые проходят в Боливарианской республике. Об этом заявил глава США Дональд Трамп.
"Массовые протесты против Мадуро проходят сегодня по всей Венесуэле. Борьба за свободу началась!", - порадовался хозяин Белого дома в своем Тwitter.
Он отметил, что в телефонном разговоре с самопровозглашенным временным президентом Хуаном Гуайдо не только поздравил того с "вступлением на пост глав государства" , но и пообещал, что США усилят свою поддержку оппозиции, "в борьбе за восстановление демократии".
Как писал сайт kp.ru, в Венесуэле уже больше недели продолжаются массовые протесты оппозиционных сил. Ситуация в стране обострилась 23 января после того, как председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Очередное массовое шествие противников Мадуро состоялось 30 января в Каракасе. О том, как проходила акция, сколько участников вышли на улицы и как вела себя полиция страны, читайте в специальном репортаже "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU