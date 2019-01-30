Трамп поздравил Гуайдо с вступлением в должность президента Венесуэлы

СЕГОДНЯ 20:08 2019-01-30T20:08:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп поздравил председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо со вступлением в должность временного главы Венесуэлы. О содержании телефонного разговора двух политиков сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента", - говорится в сообщении пресс-службы администрации американского лидера.

Там же подчеркивается, что политики договорились поддерживать регулярный контакт в рамках "возвращения Венесуэлы к стабильности" и восстановления двусторонних отношений между Вашингтоном и Каракасом.

ИСТОЧНИК KP.RU