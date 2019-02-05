2019-02-05T12:26:05+03:00
Политика

Песков сообщил о начале работы над посланием Федеральному собранию

Данным вопросом уже занимаются ответственные ведомства, администрация и сам президент РФ Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В Кремле началась работа над подготовкой ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Началась работа над посланием Федеральному Собранию. Работают подразделения администрации, привлекаются соответствующие ведомства, министерства. И сам президент уже работает над содержанием", - цитирует спецкор "КП" Дмитрий Смирнов представителя Кремля.

Точная дата оглашения Послания будет сообщена дополнительно.

Сайт kp.ru писал о том, что Путин выступит перед Федеральным Собранием в первом квартале 2019 года. Об этом ранее рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, конкретная дата будет согласована в зависимости от графика президента и его международных обязательств. Между тем, в последний раз Путин выступал с посланием 1 марта 2018 года,

ИСТОЧНИК KP.RU

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