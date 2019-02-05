Песков сообщил о начале работы над посланием Федеральному собранию
В Кремле началась работа над подготовкой ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Началась работа над посланием Федеральному Собранию. Работают подразделения администрации, привлекаются соответствующие ведомства, министерства. И сам президент уже работает над содержанием", - цитирует спецкор "КП" Дмитрий Смирнов представителя Кремля.
Точная дата оглашения Послания будет сообщена дополнительно.
Сайт kp.ru писал о том, что Путин выступит перед Федеральным Собранием в первом квартале 2019 года. Об этом ранее рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, конкретная дата будет согласована в зависимости от графика президента и его международных обязательств. Между тем, в последний раз Путин выступал с посланием 1 марта 2018 года,
ИСТОЧНИК KP.RU