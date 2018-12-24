Путин огласит послание Федеральному собранию в I квартале 2019 года

СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-24T13:04:48+03:00

Точная дата будет определена в зависимости от графика президента и его международных обязательств

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено в первом квартале 2019 года. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о том, почему глава государства не выступил перед Новым годом.

Она напомнила, что президент обязан ежегодно зачитывать послание Федеральному собранию, однако никаких точных дат нигде не прописано.

"В этом году президент выступил с посланием в марте, поэтому, соответственно, в первом квартале следующего года президент также выступит, безусловно, с посланием Федеральному собранию. Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных", - цитирует ТАСС Матвиенко.

Напомним, что в последний раз Путин выступал с посланием 1 марта 2018 года, а до этого девять лет подряд мероприятие проходило в конце года.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках обращения к обеим палатам парламента президент дает оценку текущему положению дел в стране и определяет направление ее дальнейшего развития.