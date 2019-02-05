Трамп не исключает возведения «живого» барьера на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-05T18:12:33+03:00

Как отметил президент США, что на границу уже отправили дополнительные войска

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Во вторник, 5 февраля, президент США Дональд Трамп не исключил возможность возведения стены «из живых людей» на границе с Мексикой. По его словам, на такие меры он будет вынужден пойти, если конгресса все-таки откажется включить в государственный бюджет расходы на строительство заграждения.

При этом американский лидер заметил, что ранее на южную границу уже были отправлены дополнительные войска. «Огромное количество людей идут через Мексику с целью пересечь нашу южную границу. Мы уже отправили дополнительные войска (на границу с Мексикой). В случае необходимости мы построим стену из живых людей», - написал Трамп в своем Twitter.

Также глава Соединенных Штатов подчеркнул, что строительство настоящей стены на американо-мексиканской границе сделало бы возведение там «живого» барьера «бессмысленным мероприятием».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, именно вопрос финансирования стены на границе с Мексикой ранее вызвал частичную приостановку работы правительства США и бюджетный кризис в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU