Трамп толкает страну в пропасть: что стоит за временной приостановкой работы правительства США

21 декабря американское правительство частично приостановило работу – истек срок действия законов, которые обеспечивали его финансирование. А новый бюджет не принят из-за разногласий Трампа с конгрессменами. Кризис пока решить не удалось и ряд министерств (например, государственный департамент, минюст, министерство внутренней безопасности) из-за отсутствия средств были вынуждены отправить своих сотрудников в незапланированные отпуска. Но пока эффект от этого ощущается в США не так ярко – американцы празднуют католическое рождество и многие госслужащие и так на выходных. А вот с 26 декабря ситуация станет куда более проблематичной – выходные-то закончатся, а денег на работу министерств пока так и нет.

Казалось бы, речь идет о рутинной процедуре принятия национального бюджета. Похожие кризисы и приостановка работы правительства в США не редкость. Случались они при Бараке Обаме. Но все же нынешняя ситуация, по мнению многих американских аналитиков, в корне отличается. Сейчас за несговорчивость Трампа придется ответить рядовым жителям США. В этой запутанной ситуации разбирался почетный профессор публичной политики Калифорнийского университета Роберт Рейх, чью колонку опубликовал Newsweek.

«Мы абсолютно готовы к длительной остановке»

В минувшую пятницу Дональд Трамп заявил: «Мы абсолютно готовы к длительной остановке». Это был тот редкий случай, когда он использовал местоимение «мы» вместо излюбленного (и куда более подходящего в этой ситуации) «я».

Эта остановка работы правительства именно что «его». Конгресс предложил Трампу способ продолжить финансирование госорганов – надо было всего лишь отказаться от строительства абсурдной стены на границе с Мексикой. Но президент с конгрессменами не согласился.

Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

Я входил в администрацию Билла Клинтона, когда Ньют Гингрич (в то время – спикер Палаты представителей США, республиканец - КП) поставил крест на финансировании федерального правительства. Все оказалось не столь красиво – длительная остановка правительства наносит ущерб миллионам людей, которые зависят от государственных выплат и услуг.

Приостановка Трампа добавляет опасений за экономическую ситуацию. Биржи уже на пути к тому, чтобы завершить декабрь с худшими показателями со времен Великой депрессии. Мировые рынки в 2018 году потеряли около $7 триллионов – худший результат с финансового кризиса 2008 года.

Приостановка деятельности правительства плодит страхи того, что Трамп может сделать еще что-то более тревожное. Он мог бы не разрешить увеличить лимит государственных заимствований прежде чем долг достигнет нынешнего потолка, который конгресс продлил до 2 марта. По сути это стало бы дефолтом. А это куда большая катастрофа, нежели приостановка правительства.

Все это приближает страну к экономической пропасти. А вдобавок ухудшает главную экономическую проблему США.

Расходы населения как драйвер экономики

Дело в том, что экономика прежде всего зависит от расходов. Иначе смысла производить товары и услуги попросту нет. В США частные потребительские расходы составляют около 70%. Остальные 30% приходятся на госрасходы и экспорт.

Экспортные рынки сейчас сталкиваются с проблемами. Экономики Европы и Китая уже и так замедлялись, а тут еще начатые Трампом торговые войны добавили им стресса.

Даже до остановки, расходы американского правительства и так хромали – и без того огромный госдолг США стал еще больше из-за проведенного Трампом снижения налогов для крупных корпораций и богачей.

Не надейтесь, что американские потребители придут на помощь. Большинство американцев все еще переживают непростые времена после Великой рецессии, начавшейся в декабре 2007 и официально завершившейся в июне 2009 года. Больше американцев получили работу, но из-за инфляции их реальные доходы почти не растут. Многие находятся в весьма затруднительном положении из-за постоянного роста цен на жилье, здравоохранение и образование.

Приостановка работы правительства в США не редкость, последний раз они случались при Бараке Обаме.Фото: REUTERS

Сложные времена для американцев

Теперь же Трамп сделал материальное положение большинства населения еще сложнее – он разрушает программу доступного здравоохранения (запущенную его предшественником Бараком Обамой реформу медицинской системы и защиты пациентов – КП), отменяет выплаты сверхурочных, ограничивает работу профсоюзов, разрешает штатам снижать расходы на помощь нуждающимся в медицинском обслуживании, а также вводит тарифы, которые приводят к росту цен на многие товары.

Американские богачи, тем временем, получают все больше денег на территории страны – некоторые отрасли промышленности действительно вернулись в США. Но ведь богачи тратят лишь малую часть того, что они зарабатывают. Экономика зависит от расходов среднего класса, рабочих и бедняков.

А для этих людей единственный способ тратить больше – брать больше денег в долг. К третьему кварталу этого года семейная задолженность достигла рекорда - $13,5 триллионов. Почти 80% американцев живут от зарплаты до зарплаты.

Такая ситуация весьма нестабильна. Даже если Федрезерв бы и не понял ставку рефинасирования (весьма недальновидный шаг в нынешних условиях), у потребителей по-прежнему бы были проблемы. А пока число уголовных преступлений в потребительской сфере уже растет.

Рекордные долги

В последний раз уровень частной задолженности был практически на таком уровне в 2007 году, накануне Великой рецессии. Похожая ситуация была и в 1913 и 1928, когда соотношение частных долгов к объему национальной экономики удвоилось. Затем последовала Великая депрессия. Замечаете сходство?

Проблема не в том, что американцы живут не по средствам. Проблема в том, что рост их доходов не успевает за растущей экономикой. Если бы на большинство семей получало больше от растущих национальных доходов, им бы не пришлось так глубоко влезать в долги.

Без роста зарплат американцы не могут покупать больше, не занимая денег. А до тех пор, пока они не начнут покупать, экономика не сможет сдвинуться вперед. Это точно такая же западня, что предшествовала кризисам 2008 и 1929 годов.

После финансовой катастрофы 1929 года правительство придумало новые способы увеличения зарплат большинства американцев – социальное страхование, пособия по безработице, сверхурочные, минимальная зарплата и, наконец, программа стопроцентной занятости населения под названием Вторая мировая война.

После кризиса 2007 года правительство напротив спасло банки и пошло на массовые финансовые вливания в экономику. Но кроме программы здравоохранения фактически ничего не было сделано для решения проблемы стагнирующих зарплат.

10 лет спустя после кризиса США находятся на краю очередной экономической пропасти.

Важно понимать, что причиной предыдущих катастроф был отнюдь не банковский кризис. Причина крылась в дисбалансе между потребительскими расходами и суммарными доходами, вызванном отсутствием увеличения доходов населения на фоне растущего неравенства.

Этот дисбаланс снова в деле. А Трамп его только укрепляет.

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