Трамп заявил, что готов надолго приостановить работу правительства

СЕГОДНЯ 03:50 2018-12-22T04:14:00+03:00

И виноваты в этом будут демократы, подчеркнул глава Белого дома

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова к приостановке работы правительства, которая может начаться 22 декабря и затянуться надолго, если сенат не одобрит дальнейшее финансирование стены на границе с Мексикой.

«Случится или не случится приостановка – это полностью зависит от Демократической партии», - сказал Трамп журналистам в Белом доме, добавив, что «шанс этого очень велик» и он «полностью готов к очень долгой приостановке работы правительства».

Позже президент написал в своем Twitter, что демократы, скорее всего, проголосуют «против стены», даже зная, что она необходима для безопасности границ, а их голоса в сенате очень нужны.

«Если демократы проголосуют против, произойдёт приостановка (работы правительства), она продлится очень долго. Люди не хотят открытых границ и преступности», - заключил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, информация о том, что Белый дом и все американские ведомства начали готовиться к возможной приостановке работы, появилась еще в минувшее воскресенье. Как тогда заявил советник президента США Стивен Миллер, американский лидер действительно готов «закрыть» правительство ради стены на границе с Мексикой.

20 декабря сообщал ось, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года. Таким образом, сенаторы согласились продлить работу ряда учреждений федерального правительства на семь недель.